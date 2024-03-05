Узнайте несколько очень простых способов узнать, крадет ли кто-то ваш Wi-Fi, и как остановить их.

Существует несколько очень простых способов узнать, не крадет ли кто-то ваш Wi-Fi.

Итак, для начала, чтобы узнать, крадет ли кто-то ваш Wi-Fi - проверьте маршрутизатор.

Один из самых простых способов узнать, не крадет ли кто-то ваш Wi-Fi, — это проверить индикаторы на самом маршрутизаторе.

Возможно, вы заметили, что на вашем маршрутизаторе горит множество индикаторов.

Ну, они показывают подключение к Интернету, проводные сетевые подключения, а также любую беспроводную активность.

Поэтому первое, что вам, возможно, захочется сделать, это отключить все ваши устройства от сети и посмотреть, мигает ли индикатор, указывающий на активность беспроводной сети.

Если это так, то вы можете быть уверены, что кто-то прослушивает ваш Wi-Fi. Но с помощью этого метода вы, к сожалению, больше ничего не сможете сделать. Это просто быстрый и простой способ подтвердить ваши подозрения.

Как узнать, крадет ли кто-то ваш Wi-Fi, проверьте список маршрутизаторов устройств

Этот конкретный список можно найти в административной консоли вашего маршрутизатора, доступ к которой можно получить, войдя в консоль маршрутизатора.

Для этого вы можете просто ввести IP-адрес вашего маршрутизатора в окно веб-браузера. После входа вам следует найти страницу, на которой будут показаны все устройства, подключенные к сети.

Все маршрутизаторы разные, поэтому страница может называться по-разному на разных консолях маршрутизатора.

Просто попробуйте найти что-то вроде «Диспетчер устройств», «Подключенные устройства» и т. д. На странице должен быть список IP-адресов, MAC-адресов и имен устройств. Просто сравните их со своими устройствами, чтобы увидеть, сможете ли вы найти какие-либо нежелательные устройства.

Как узнать, крадет ли кто-то ваш Wi-Fi, вы можете использовать инструменты мониторинга сети на своем компьютере, чтобы обнаружить нежелательные устройства, подключенные к вашей сети.

Большинство этих программных инструментов также предлагают некоторые расширенные функции, позволяющие лучше контролировать вашу сеть. Прежде чем загружать сторонний инструмент, вы можете подтвердить, поставляется ли ваш маршрутизатор с собственным программным обеспечением.

Многие компании, такие как ASUS, D-Link, Netgear и т. д., имеют свои собственные приложения для управления сетью.

Как узнать, крадет ли кто-то ваш Wi-Fi и как не дать им воровать

Как только вы узнаете, что кто-то действительно крадет ваш Wi-Fi, возникает вопрос: «Как это остановить?».

Что ж, первое, что вам следует сделать, это проверить протокол безопасности, используемый для защиты вашей сети. Убедитесь, что вы избегаете старых протоколов безопасности, таких как WEP и WPA, и придерживаетесь более современных протоколов, таких как WPA2-AES. Быстрый поиск в Google по протоколам должен дать вам больше информации.

И следующее — это использовать надежный пароль. И не только это, важно, чтобы вы продолжали менять свой пароль, скажем, раз в 2 месяца, чтобы не допустить злоумышленников.

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