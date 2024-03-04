Прежде чем вы решите купить новый телефон, вы можете предпринять еще несколько шагов, чтобы уменьшить или устранить эти раздражающие замедления.

Как заставить старый телефон работать быстрее: лучшие способы

Для начала обновите программное обеспечение на вашем телефоне Android

Обновления часто улучшают производительность и безопасность, а также исправляют ошибки. Все эти вещи важны и могут ускорить работу вашего смартфона. Откройте «Настройки» > «Обновление системы» и нажмите «Загрузить и установить» .

Обновите тормозящие приложения, чтобы исправить случайное замедление работы

Вы можете обнаружить, что у вас наблюдается замедление работы приложений, которые вы используете чаще всего. Например, Facebook или Instagram могут работать медленно, но остальная часть вашего телефона работает с приемлемой скоростью.

В этом случае откройте Play Store и сначала обновите проблемные приложения. (Нажмите на изображение своего профиля в правом верхнем углу Play Store, выберите «Управление приложениями и устройством» и перейдите на вкладку « Управление ». Обновления могут устранять проблемы, которые приводят к замедлению работы различных приложений Android.

Как заставить старый телефон работать быстрее: Отключить анимацию

Особенно старый телефон больше не сможет плавно обрабатывать анимацию Android. Если это вы, рассмотрите возможность отключения анимации на своем телефоне Android.

Для этого вам необходимо сначала включить режим разработчика: перейдите в «Настройки» > «О телефоне» и прокрутите вниз. Нажмите «Номер сборки» семь раз — это включит режим разработчика на вашем телефоне Android.

Откройте «Настройки» > «Система» > «Параметры разработчика» и прокрутите вниз до раздела «Рисование» . Нажмите «Масштаб анимации окна» и выберите «Анимация выключена» . Затем выберите тот же параметр в разделе «Масштаб анимации перехода» и «Масштаб продолжительности анимации» .

У вашего телефона больше не будет такого же привлекательного пользовательского интерфейса, но он может работать быстрее, и это того стоит.

Как заставить старый телефон работать быстрее: ограничьте приложения, работающие в фоновом режиме

Большинство телефонов Android хорошо блокируют приложения, работающие в фоновом режиме, чтобы они не влияли на производительность вашего телефона. Однако если вы столкнулись с замедлением работы, вы можете рассмотреть возможность ограничения количества приложений, которые могут работать в фоновом режиме.

Как заставить старый телефон работать быстрее: Освободите место для хранения

Иногда слишком много приложений и слишком много хранящихся данных также могут замедлять работу телефона. Освобождение места может значительно повысить его производительность.

Если ваш телефон тормозит, проверьте библиотеку приложений и удалите все приложения, которые вы больше не используете. Нажмите и удерживайте значок приложения и выберите «Удалить» , чтобы удалить его.

Если у вас возникли проблемы с поиском неиспользуемых приложений, выберите «Настройки» > «Память» > «Управление хранилищем» . Вы будете перенаправлены в приложение Google « Файлы» , где увидите карточку с надписью «Удалить неиспользуемые приложения» . Нажмите «Выбрать приложения» , выберите приложения, от которых хотите избавиться, а затем нажмите «Удалить» .

Пока вы это делаете, найдите время и очистите кеш приложений.

Как заставить старый телефон работать быстрее: Сброс настроек устройства к заводским настройкам

Если ничего не помогает, вы можете попробовать выполнить сброс настроек, чтобы стереть все данные и восстановить заводские настройки. Однако при этом все будет удалено с вашего смартфона, так что это крайний вариант. Проверьте, правильно ли работают резервные копии Android , и создайте резервную копию своего устройства, чтобы избежать потери данных.

Затем перейдите в «Настройки» > «Система» > «Дополнительные параметры» > «Стереть все данные (сброс к заводским настройкам)» и следуйте инструкциям на экране.

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