Редис можно выращивать на балконе или подоконнике, но нужно создать для растения оптимальные условия.

Чтобы редис дома на подоконнике хорошо сошел, быстро начал расти и при этом не вытягивался, а все свои силы отдавал на формирование плода, нужно соблюдать определенные правила.

Большинству людей весной хочется добавить в свой рацион немного свежих овощей. И совсем не обязательно покупать их за большие деньги на рынке – можно вырастить самостоятельно. Редис не исключение.

Однако следует помнить, что не все сорта редьки подходят для подоконника. Покупать лучше максимально скороспелые, обладающие устойчивостью к недостаточному освещению и засухе. Некоторые специалисты советуют выбирать для квартиры выращиваемые в теплицах сорта.

Чтобы выращивать редис дома, понадобится контейнер (на балкон) или цветочный горшок (на подоконник) глубиной не менее 15 см с дренажными отверстиями на днище, чтобы получалась излишняя влага. Еще удобно высевать редис в специальные пластиковые кассеты, но тогда важно постоянно следить, чтобы грунт не высыхал.

Для выращивания редиса подходит рыхлая, питательная (плодородная) почва нейтральной реакции. Кислый ни в коем случае нельзя брать, потому что растение просто не прорастет.

Приготовить субстрат для выращивания редиса дома можно и самостоятельно. Оптимальный вариант смеси: две части огородной земли или торфа, четыре – перегноя и одна – песка.

Пошаговая инструкция посадки редиски на пидвыконны включает следующие этапы:

наполняем контейнер или горшок на 3/4 грунтом и уплотняем;

поливаем грунт водой;

разлагаем семена на расстоянии 3-5 см друг от друга (если используете кассеты, то по 1 семенам на каждую);

присыпать грунтом на 0,5-0,7 см;

аккуратно увлажнить с помощью опрыскивателя;

накрыть пленкой для создания тепличных условий;

поставить емкость с семенами в относительно теплое место (температура должна быть +18-22 градуса).

Если все сделать правильно, то первая лестница редиса появится через 3-5 дней (с проращиванием 2-3 дня). После этого следует снять пленку и переставить емкость в светлое и прохладное место.

Периодически поливайте свой огород на подоконнике, когда почва начинает подсыхать.

Световой день, который будет оптимальным для выращивания редиса дома, составляет 10 часов, а еще лучше 14 часов в сутки. Поэтому растение придется подсвечивать, чтобы получить большие плоды. Для этого используют фитолампы (мощность не ниже 40w). Это нужно, чтобы редис не извлекался из-за нехватки света.

Важно поддерживать и оптимальную температуру – +10-15 (не выше +22) днем ​​и +8-10 градусов ночью. Высоких температур редис не любит.

Полив редиса на подоконнике или балконе

Влагу это растение любит, поэтому поливать придется регулярно, но умеренно. Почва не должна пересыхать или закисать. Для поливки лучше выбирать воду комнатной температуры, отстоянную или пропущенную через фильтр.

Даже небольшая подсушка почвы может вызвать то, что плоды начнут горчить. В период образования корнеплода частоту поливки следует увеличить. А за несколько дней до созревания плоды лучше прекратить.

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