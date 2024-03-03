Эти простые секреты от опытных фермеров и огородников поможет вырастить ркдиску большой и сладкой.

Редис – это один из первых овощей, появляющихся на столе после изнурительной и продолжительной зимы. Редис быстро растет и дарит организму множество полезных веществ и витаминов, среди которых аскорбиновая кислота, витамины группы B, P, PP, белковые вещества, аминокислоты, минералы.

Редис наиболее скороспелый овощ, очень любит солнце и влагу. Так что, если на улице еще не устойчиво тепло, семена редиса можно сеять под агроволокно. Поливать редис нужно раз в день, утром или вечером, а в случае засушливой весны – дважды в день. Влажность должна быть около 80 %. Также почву нужно периодически разрыхлять.

Прорастать семена редиса начинают при температуре +2-3°С, ростки не боятся заморозков до -3°С. Оптимальная температура для роста редиса – +16-18°C.

Как правильно посеять редис.

Перед посевом семена лучше замочить. Редис хорошо растет в смеси дерновой земли и торфа в пропорции 1:1 или компоста и торфа.

Если после всходов редис вытягивается, их подсыпают грунтом.

Как правильно посеять редис.

Ранние сорта редиса дают урожай на 18–20-й день от появления всходов.

Опытные фермеры и огородники советуют – чтобы редиска была крупнее, ее нужно сеять на расстоянии 5 сантиметров друг от друга. Глубина ряда для редиса должна быть 2 см. Расстояние между ними — 20–30 см. После посева грядки присыпают землей и немного притаптывают, чтобы семена редиса быстрее проросли.

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