Редиска можна вирощувати на балконі або підвіконні, але потрібно створити для рослини оптимальні умови.

Щоб редис будинку на підвіконні добре зійшов, швидко почав рости і при цьому не витягувався, а всі свої сили віддавав на формування плода, потрібно дотримуватись певних правил.

Більшості людей навесні хочеться додати до свого раціону трохи свіжих овочів. І зовсім не обов'язково купувати їх за великі гроші на ринку – можна виростити самостійно. Редиска не виняток.

Однак слід пам'ятати, що не всі сорти редьки підходять для підвіконня. Купувати краще максимально скоростиглі, що володіють стійкістю до недостатнього освітлення та посухи. Деякі фахівці радять вибирати для квартири сорти, що вирощуються у теплицях.

Щоб вирощувати редис дома, знадобиться контейнер (на балкон) або квітковий горщик (на підвіконня) глибиною не менше 15 см з дренажними отворами на днище, щоб виходила зайва волога. Ще зручно висівати редис у спеціальні пластикові касети, але тоді важливо постійно стежити, щоб ґрунт не висихав.

Для вирощування редиски підходить пухкий, поживний (родючий) грунт нейтральної реакції. Кислий в жодному разі не можна брати, тому що рослина просто не проросте.

Приготувати субстрат для вирощування редис будинку можна і самостійно. Оптимальний варіант суміші : дві частини городньої землі або торфу, чотири - перегною і одна - піску.

Покрокова інструкція посадки редиски на пыдвыконны включаэ такы етапи:

наповнюємо контейнер або горщик на 3/4 грунтом і ущільнюємо;

поливаємо ґрунт водою;

розкладаємо насіння на відстані 3-5 см один від одного (якщо використовуєте касети, то по 1 насінню на кожну);

присипати ґрунтом на 0,5-0,7 см;

акуратно зволожити за допомогою обприскувача;

накрити плівкою для створення тепличних умов;

поставити ємність із насінням у відносно тепле місце (температура має бути +18-22 градуси).

Якщо все зробити правильно, то перші сходи редиски з'являться через 3-5 днів (з пророщуванням 2-3 дні). Після цього потрібно зняти плівку та переставити ємність у світле та прохолодне місце.

Періодично поливайте свій город на підвіконні, коли ґрунт починає підсихати.

Світловий день, який буде оптимальним для вирощування редис будинку, становить 10 годин, а ще краще 14 годин на добу. Тому рослину доведеться підсвічувати, щоби отримати великі плоди. Для цього використовують фітолампи (потужність не нижче 40w). Це потрібно, щоб редиска не витягалася через брак світла.

Важливо підтримувати і оптимальну температуру – +10-15 (не вище за +22) вдень і +8-10 градусів вночі. Високих температур редис не любить.

Поливання редиски на підвіконні або балконі

Вологу ця рослина любить, тому поливати доведеться регулярно, але помірно. Грунт не повинен пересихати або закисати. Для поливання краще вибирати воду кімнатної температури, відстояну чи пропущену через фільтр.

Навіть невелике підсушування ґрунту може спричинити те, що плоди почнуть гірчити. У період утворення коренеплоду частоту поливання слід збільшити. А за кілька днів до дозрівання плодів краще припинити.

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