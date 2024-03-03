Владельцы телефонов часто сталкиваются с проблемой зарядки, когда в них разряжен аккумулятор.

Экран вашего телефона стал черным и не включается даже после зарядки?

Не волнуйтесь, для устранения этой проблемы доступны некоторые рекомендуемые действия.

Как поступить, если телефон не заражается: 4 способа решить проблему

Попробуйте перезагрузить устройство.

Устройства Android часто сталкиваются с проблемой, когда телефон или планшет включается на секунду, а затем сразу же снова гаснет. Эта проблема продолжает беспокоить некоторых пользователей даже после того, как они подключили свое устройство к зарядному устройству.

Google рекомендует пользователям попробовать удерживать кнопку питания своего мобильного устройства в течение пяти-семи секунд, чтобы помочь ему перезагрузиться. Сделав это, пользователи смогут решить проблему «ложной зарядки». Однако, если это не сработает, попробуйте те, которые упомянуты ниже.

Проверьте, связана ли проблема с зарядным кабелем, адаптером или розеткой.

Как поступить, если телефон не заражается: можно подключить кабель к другим устройствам, чтобы проверить, работает ли он, и убедиться, что кабель правильно подключен к зарядному устройству и устройству.

Нужно убедиться, что никакие аксессуары, такие как чехлы или аккумуляторы, не закрывают датчики устройства и не влияют на кнопки боковой панели.

Наконец, пользователям следует также проверить, нормально ли работает розетка, подключив другое устройство или прибор.

Как поступить, если телефон не заражается: проверьте, полностью ли разряжен аккумулятор.

Бывают случаи, когда устройства Android не включаются даже после подключения к работающему зарядному устройству. Это происходит, когда аккумулятор вашего Android-устройства полностью разряжен.

Если вы видите значок батареи, когда ваше устройство выключено и заряжается, это означает, что батарея разряжена не полностью, и пользователи могут сразу же перезагрузить ее. Однако если пользователи видят красный свет, это означает, что аккумулятор устройства полностью разряжен.

Google даже заявляет, что если мигает красный индикатор, это означает, что аккумулятору не хватает энергии даже для включения устройства.

Пользователям необходимо заряжать свои устройства не менее 30 минут, прежде чем перезапускать их.

Более того, если после подключения к работающему зарядному устройству вы не видите ни значка батареи, ни красного индикатора, это означает, что проблема связана с экраном устройства.

Как поступить, если телефон не заражается: попробуйте устранить проблему с экраном.

Если ни одно из этих действий не приводит к тому, что устройство Android начинает заряжаться, пользователи могут попробовать устранить неполадки дисплея вручную.

Как поступить, если телефон не заражается: необходимо нажать кнопку питания примерно на 30 секунд и подождать около 2 минут.

Затем пользователи должны попытаться заставить свое устройство зазвонить. Это можно сделать, позвонив на него с другого устройства или используя функцию «Найти мое устройство».

Последние новости Украины:

Как улучшить работу камеры в смартфоне, чтобы фото было красивее, чем у iPhone

Как настроить только что купленный смартфон, чтобы он не глючил.

Как максимально сохранить заряд аккумулятора на смартфоне.