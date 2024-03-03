Многие из нас могут время от времени замечать, что смартфон нагревается даже зимой.

Иногда из-за перегрева телефон невозможно держать в руках или временами он зависает.

Итак, в этом руководстве мы дадим вам несколько советов о том, как сохранить прохладу вашего смартфона, не выключая его.

1. Как избежать перегрева телефона, для начала нужно уменьшите яркость

Поддержание максимальной яркости может привести к нагреву телефона, особенно летом, поскольку дисплей потребляет немного больше энергии, выделяя тем самым тепло. Итак, попробуйте немного уменьшить яркость, если вы используете смартфон на улице под солнцем.

2. Не используйте смартфон под прямыми солнечными лучами

В летние дни солнце стоит на пике, а это означает высокие температуры, и это повышение температуры иногда становится слишком сильным для смартфонов. Если держать смартфон под прямыми солнечными лучами, он будет нагреваться, как и любой другой предмет. Даже повышение внешней температуры может привести к перегреву смартфона. Поэтому настоятельно рекомендуется не использовать телефон под прямыми солнечными лучами и не оставлять его на улице в полдень.

3. Как избежать перегрева телефона: включите режим энергосбережения

Иногда смартфоны нагреваются при работе на полную мощность, обычно летом. Режим энергосбережения снижает энергопотребление, тем самым ограничивая производительность; в свою очередь, ваш телефон меньше нагревается. Так, вы можете ограничить их работу, включив режим энергосбережения, который должен предотвратить нагрев вашего смартфона.

4. Снимите чехол при перегреве.

Если вы чувствуете, что ваш смартфон нагрелся до невыносимой степени, снимите чехол, так как он может попасть внутрь тепла, выделяемого смартфоном. Итак, снимите чехол, дайте смартфону немного остыть, а затем снова наденьте его, так как также важно убедиться, что он не сломается.

7. Следите за использованием системы.

Проверьте использование системы вашего смартфона, если ваш телефон нагревается. Если на вашем смартфоне открыто несколько приложений, закройте их, а также приложения, работающие в фоновом режиме, поскольку они нагружают чипсет смартфона. Проверка использования системы вашего смартфона может уменьшить случаи нагрева.

6. Как избежать перегрева телефона: не перезаряжайте смартфон.

Во время зарядки смартфона не оставляйте его включенным в сеть надолго, так как это может нагреть смартфон. Вы также можете включить оптимизированный режим зарядки, если он доступен. Также, заряжая телефон ночью, вы можете попробовать ограничить скорость зарядки; эта опция также может оказаться полезной даже в дневное время в разгар лета.

7. Используйте внешние охладители для смартфонов

В настоящее время многие смартфоны оснащены встроенными механизмами охлаждения, которые сохраняют прохладу, когда телефон нагревается. Эти внутренние системы охлаждения в некоторой степени работают, но вы можете немного снизить температуру, если приобретете внешний охлаждающий вентилятор для вашего смартфона.

На данный момент очень немногие производители смартфонов предлагают внешние вентиляторы охлаждения для смартфонов, но они стоят дорого. Но в Интернете вы можете найти несколько доступных вариантов, которые предотвратят перегрев вашего смартфона и при этом не прожгут дыру в вашем кошельке.

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