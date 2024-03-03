Если вам интересно, как получить данные со сломанного смартфона и перенести их на новое устройство, вы можете попробовать три способа.

С большинством из нас случалось, что мы каким-то образом роняли телефон, и дисплей полностью разбивался до состояния, когда сенсорное управление переставало отвечать на запросы или дисплей полностью выключался.

В этот момент нам на ум приходят две вещи: сколько мне будет стоить ремонт телефона и что тем временем произойдет с фотографиями, видео и другими данными, хранящимися на устройстве.

Второй случай становится еще более критичным, когда стоимость ремонта экрана слишком высока и вы решили перейти на новое устройство.

Как перенести данные со сломанного смартфона:

Способ 1. Используйте Google Backup или iCloud для переноса всех ваших данных на другое устройство.

Большинство современных смартфонов, будь то это устройство Android или iPhone, оснащенное специальной функцией резервного копирования в облако, которая обычно включается, как только вы входите в систему с учетной записью Google (Android) или Apple ID (iPhone).

Как перенести данные со сломанного смартфона - в случае повреждения дисплея вашего устройства вы можете использовать ту же учетную запись Google или Apple ID для входа в систему на другом устройстве, и оно автоматически восстановит последние резервные данные на новом устройстве.

Этот метод гарантирует, что большая часть ваших данных будет получена. Однако учтите, что если вы недавно сохранили что-то на своем телефоне, например контакт, фотографию и т. д., существует вероятность, что они не будут восстановлены.

Как перенести данные со сломанного смартфона - способ 2.

Используйте Google Takeout и веб-сайт iCloud для загрузки данных на ПК или ноутбук.

Еще один известный способ загрузить данные со старого смартфона — использовать Google Takeout для Android и веб-сайт iCloud для iOS.

Для Android: откройте takeout.google.com в любом веб-браузере и войдите в систему, используя учетную запись Google, связанную с устройством. Здесь вы можете выбрать данные, такие как контакты, фотографии, почта, сообщения и т. д., которые вы хотите загрузить.

Для устройств Samsung: если вы являетесь владельцем смартфона Samsung и он подключен к вашей учетной записи Samsung. Вы можете войти на веб-сайт «Найти мое мобильное устройство» и использовать его для резервного копирования и загрузки всех своих данных в Samsung Cloud.

Как перенести данные со сломанного смартфона для iOS: войдите в свою учетную запись iCloud, и здесь вы сможете увидеть все свои данные, включая контакты, заметки, фотографии, iCloud Drive и т. д.

Как перенести данные со сломанного смартфона - Способ 3. Используйте мышь и кабель для передачи данных для передачи данных

Современные смартфоны также поддерживают проводные внешние дисплеи через MHL ( Mobile High-Definition Link) и мышь. Но вам понадобится кабель MHL и проводная мышь, а также ключ, чтобы видеть изображение на телевизоре или мониторе и использовать мышь для навигации по меню и передачи данных.

Это три распространенных способа передачи данных со сломанного устройства отображения. Кроме того, если вы хотите перенести данные WhatsApp, WhatsApp имеет собственную функцию резервного копирования. Все, что вам нужно сделать, это войти в свою учетную запись WhatsApp и восстановить данные.

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