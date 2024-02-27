Експерт розповіла, як дізнатися, чи прослуховується ваш телефон і пояснив, з якою метою.

Коли йдеться про прослуховування телефону, то мається на увазі не лише з боку спецслужб.

Однак багато хто міг помічати, що якщо почати чимось цікавитися, певним товаром, надалі на смартфоні з'являються схожі рекламні запити.

«Тобто, ми всі фактично під ковпаком рекламних агенцій», - запевнив юрист і автор каналу «Тарас юрист адвокат Одеса».

Отже, є сім ознак, якими можна зрозуміти, що ваш телефон дійсно прослуховується.

Перший – це те, що аккумулятор телефону підозріло швидко розряджається.

«Для того щоб прослуховувати ваш телефон, треба на нього встановити так зване піратське програмне забезпечення. І, звичайно, це програмне забезпечення використовує ресурси батареї», - повідомив експерт.

Як дізнатися, що ваш телефон прослуховують.

Друга ознака того, що телефон прослуховують – це гаряча батарея.

«Ви телефоном не користуєтеся, він десь лежить осторонь. Берете його в руку, а він гарячий – це означає, що хтось підключився до вашого телефону і навіть якщо ви з телефоном нічого не робите, його прослуховують, з ним, так би мовити, проводять роботу і за рахунок цього він гріється», – пояснив юрист.

Третя ознака прослуховування телефону – стороння активність на вашому смартфоні. Наприклад, якщо телефон лежить осторонь, але починає вмикатися, світитися, перезавантажуватися.

Як дізнатися, що ваш телефон прослуховують.

Четверта ознака того, що ваш телефон прослуховують – надто довге увімкнення телефону.

"Але треба розуміти, що таке може бути не тільки через те, що телефон прослуховують. А просто через віруси, які є у вашому телефоні", - наголосив юрист.

Однак це також є ознакою і прослуховування.

П'ята ознака прослуховування смартфона – перешкоди, шуми.

Шоста ознака – фоновий шум. Наприклад, клацання та якісь звуки, сторонні шуми в телефоні під час розмови.

«Якщо це відбувається постійно, варто замислитися над тим, що ваш телефон справді можу прослуховувати», - каже юрист.

Ще одна ознака прослуховування телефону, сьома – занадто велика витрата Інтернет-трафіку. Наприклад, коли ви користуєтеся не дуже активно, але трафік все одно витрачається.

«Тобто, варто задуматися, що ваш телефон дійсно можуть прослуховувати. У сучасних телефонах можна легко відстежити витрати Інтернет-трафіку», - повідомив експерт.

При цьому право на прослуховування в Україні мають лише СБУ та Нацполіція.

«Якщо вони вас слухають, то у вас справді щось не в порядку. Є у них інтерес до вас. Але це дуже мала ймовірність. І таке прослуховування можливе лише за рішенням суду», - повідомив юрист.

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