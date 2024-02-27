Эксперт рассказала, как узнать, прослушивается ли ваш телефон и объяснил, в каких целях.

Когда речь идет о прослушивании телефона, то имеется в виду не только со стороны спецслужб.

Однако многие могли замечать, что если начать чем-то интересоваться, определенным товаром, в дальнейшем на смартфоне появляются похожие рекламные запросы.

«То есть, мы все фактически под колпаком рекламных агентств», - заверил юрист и автор канала «Тарас юрист адвокат Одесса».

Итак, есть семь признаков, по которым можно понять, что ваш телефон действительно прослушивается.

Первый – это то, что акумулятор телефона подозрительно быстро разряжается.

«Для того, чтобы прослушивать ваш телефон, надо на него установить так называемое пиратское программное обеспечение. И, естественно, данное программное обеспечение употребляет ресурсы батареи», - сообщил эксперт.

Как узнать, что ваш телефон прослушивают.

Второй признак того, что ваш телефон прослушивают – это горячаяя батарея.

«Вы телефоном не пользуетесь, он где-то лежит в сторонке. Берете его в руку, а он горячий – это означает, что кто-то подключился к вашему телефону и даже, если вы с телефоном ничего не делаете, его прослушивают, с ним, так сказать, проводят работу и за счет этого он греется», - пояснил юрист.

Третий признак прослушки вашего телефона – сторонняя активность на вашем смартфоне. Например, если телефон лежит в стороне, но при этом начинает включаться, светиться, перезагружаться.

Как узнать, что ваш телефон прослушивают.

Четвертый признак того, что ваш телефон прослушивают – слишком долгое включение телефона.

«Но надо понимать, что такое может быть не только из-за того, что телефон прослушивают. А просто и-за вирусов, которые есть в вашем телефоне», - подчеркнул юрист.

Однако это также является признаком и прослушивания.

Пятый признак прослушки смартфона – помехи, шумы.

Шестой признак – фоновый шум. Например, щелчки и какие-то звуки, посторонние шумы в телефоне во время разговора.

«Если это происходит постоянно, стоит задуматься над тем, что ваш телефон действительно могу прослушивать», - говорит юрист.

Еще один признак прослушивания телефона, седьмой – слишком большой расход Интернет-трафика. Например, когда пользуетесь не очень активно, но трафик все равно расходуется.

«То есть, стоит задуматься, что ваш телефон действительно могут прослушивать. В современных телефонах можно легко отследить расходит Интернет-траффика», - сообщил эксперт. При этом право на прослушку в Украине имеют только СБУ и Нацполиция.

«Если они вас слушают, то у вас действительно что-то не в порядке. Есть у них к вам интерес. Но это очень маленькая вероятность. И такая прослушка возможна только по решению суда», - сообщил юрист.

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