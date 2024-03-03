Мы живем в эпоху, когда быстрая зарядка распространена даже в бюджетных телефонах.

Телефоны iPhone также поддерживают быструю зарядку, однако, если вы ищете проверенные способы быстрее зарядить свой смартфон, вот несколько советов, которым вы можете следовать.

Итак, как ускорить зарядку телефона:

Используйте быстрое зарядное устройство. Если у вас низкий заряд аккумулятора и у вас есть iPhone, вы можете увеличить зарядку вашего телефона с помощью быстрое зарядное устройство. Apple не поставляет зарядное устройство в комплект поставки iPhone, но вы можете купить зарядное устройство на 20 Вт, которого должно быть достаточно для относительно быстрой зарядки.

Привыкайте к зарядке.

Не заряжайте телефон каждый раз, когда уровень заряда батареи падает. Частая зарядка телефона сокращает срок службы аккумулятора. Если вы используете зарядное устройство на 20 Вт, вы можете зарядить батарею на 50% примерно за 30 минут или около того.

Как ускорить зарядку телефона: избегайте беспроводной зарядки.

Хотя беспроводная зарядка — это здорово и полезно, требуется много времени, чтобы к ней привыкнуть. Например, некоторые iPhone не поддерживает беспроводную зарядку мощностью более 15 Вт, поэтому использовать беспроводную зарядку для iPhone бесполезно.

Выключение телефона во время зарядки может помочь.

Соблазнительно оставить телефон включенным на ночь. Но прежде чем это сделать, полностью выключите телефон. Поначалу вы можете это заметить, но это также поможет вашей батарее прослужить дольше и заряжаться быстрее.

Режим полета может помочь в быстрой зарядке. Если вы столкнулись с медленной зарядкой аккумулятора вашего iPhone, первое, что вам следует сделать, это включить режим полета. Таким образом, ваш телефон заряжается быстрее, и батарея может работать дольше, чем ожидалось.

Как ускорить зарядку телефона: Включите режим низкого энергопотребления

Режим низкого энергопотребления — это полезная функция, которая поможет вашему телефону заряжаться на максимальной скорости. Это уменьшит фоновую активность, когда ваш телефон подключен к зарядному устройству.

Как ускорить зарядку телефона: регулярно проверяйте состояние аккумулятора.

Если вы хотите, чтобы аккумулятор iPhone прослужил дольше и при этом быстро заряжал его, регулярно проверяйте состояние аккумулятора. В iPhone есть функция, которая помогает людям отслеживать состояние батареи. Не заряжайте телефон выше 80 %, так как в iPhone есть функция, которая автоматически замедляет скорость зарядки, когда она достигает 80 %.

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