Телефон, вероятно, одна из самых грязных вещей, которая всегда находится возле вас.

Телефон путешествует вместе с вами и собирает всевозможную пыль и бактерии, которые вы, возможно, не сможете увидеть невооруженным глазом.

Регулярная чистка телефона становится обязательной и здоровой практикой.

Но здесь вопрос в том, как почистить телефон. Сюда входит ткань, которую следует использовать, или чистящая жидкость, подходящая для чистки телефона без его повреждения.

Чего не следует делать при чистке телефона

Никогда не распыляйте чистящую жидкость прямо на телефон.

Избегайте использования обычных чистящих жидкостей, отбеливателей и т. д.

Не используйте воздух под высоким давлением для очистки вентиляционных отверстий.

Никогда не оставляйте кабели подключенными к устройству

Не погружайте устройство в чистящую жидкость.

Не распыляйте жидкость в отверстия смартфона, такие как решетка динамика, порт зарядки, решетки динамиков и т. д.

Как почистить телефон и почему это необходимо делать: шаги по очистке смартфона

Начните с выключения телефона и отсоединения его от источника питания.

Возьмите салфетку из микрофибры и протрите ею весь телефон.

Теперь слегка распылите чистящий раствор на ткань, а затем протрите телефон еще раз, чтобы продезинфицировать.

Затем возьмите еще раз почистите телефон.

Теперь возьмите щетку или зубочистку, чтобы очистить труднодоступные места, такие как решетки динамиков, наушник и т. д.

После того, как вы почистите телефон, еще раз протрите весь телефон сухой тканью из микрофибры, а затем дайте ему некоторое время высохнуть, прежде чем включать его или подключать к источнику питания.

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