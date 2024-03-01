Операционная система Android позволяет персонализировать ваш опыт до мельчайших деталей, включая замену шрифтов интерфейса телефона.

Тем не менее, в зависимости от марки и модели вашего телефона, это может быть непросто.

Вот как изменить шрифты на Android.

БЫСТРЫЙ ОТВЕТ

Чтобы изменить шрифты на телефоне Android , перейдите в «Настройки» . Телефоны Samsung, HTC, LG, OPPO, vivo и OnePlus имеют встроенные настройки настройки шрифтов. Вы также можете использовать стороннюю программу запуска, например Action Launcher, чтобы полностью настроить пользовательский интерфейс, включая изменение шрифта.

Как изменить шрифты на телефоне, для начала проверьте настройки телефона

Хотя вы не можете настроить системный шрифт в стандартной версии Android , некоторые производители, такие как Samsung , HTC , LG и OnePlus , включают дополнительные шрифты в свои оболочки поверх Android.

Процесс может отличаться в зависимости от вашего конкретного телефона.

Почти все телефоны Samsung позволяют менять стиль шрифта. Помимо шрифта по умолчанию, Samsung предустановила несколько дополнительных шрифтов, но вы можете получить еще больше через Galaxy Store (как бесплатно, так и платно). Чтобы изменить шрифт, перейдите в «Настройки» > «Экран» > «Размер и стиль шрифта».

Выберите нужный шрифт телефона в разделе «Стиль шрифта» , чтобы установить его в качестве системного шрифта. Если вам нужно настроить размер шрифта для лучшей читаемости, вы также можете сделать это.

На устройстве OnePlus выберите «Настройки» > «Персонализация» > «Шрифт и размер дисплея». Здесь вы можете выбрать один из двух шрифтов: Roboto и OnePlus Sans .

Если у вас есть устройство Xiaomi, OPPO или vivo, вы можете изменить шрифты телефона через встроенное приложение «Темы» .

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