На самом деле существует коллекция «секретных кодов» для телефонов Android — и теперь, когда вам интересно, мы объясним, что это такое, как их вводить и какие из них лучше всего попробовать.

Что такое секретные коды для телефонов Android?

Это коды, которые открывают скрытые функции вашего устройства.

Некоторые из них могут быть полезны в вашей повседневной жизни, а с другими просто интересно поэкспериментировать, когда вам больше нечем заняться.

Лучшие секретные коды для телефонов Android

Имейте в виду, что некоторые из этих кодов могут не работать на вашем конкретном телефоне Android, но попробовать их не помешает.

Секретные коды для телефонов - получите номер IMEI вашего устройства — *#06#.

Хотя на первый взгляд это может показаться неинтересным, IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования) вашего телефона может быть чрезвычайно важным.

Думайте об этом как о «отпечатке пальца» вашего телефона в сотовых сетях, который может помочь в таких задачах, как активация оператора связи или блокировка устройства, если оно будет потеряно или украдено. Сначала вам следует попробовать использовать платформу Google Find My Device , если это вариант в вашей ситуации.

Показать информацию о телефоне и данные об использовании — *#*#4636#*#*

Это один из самых сложных кодов для запоминания, но он позволяет собрать разрозненные фрагменты информации, такие как ваш номер IMSI (международный идентификатор мобильного абонента) или сведения о вашем сотовом соединении, включая точную мощность сигнала и текущую скорость загрузки и выгрузки. . Доступные данные об использовании включают в себя такие данные, как уровень заряда батареи и время последнего использования различных приложений.

Включить ожидание звонка — *43#

Велика вероятность, что у вас уже включен режим ожидания звонка, но если нет, вам, вероятно, следует активировать его, чтобы получать уведомления, когда кто-то пытается позвонить вам в середине отдельного разговора. С другой стороны, некоторых людей эта функция может отвлекать или просто ненужной, и в этом случае вы можете использовать этот код, чтобы отключить ее.

Секретные коды для телефонов: Выполните сброс настроек — *#*#7780#*#*

Мы не можем не подчеркнуть, что вам всегда следует использовать другие методы устранения неполадок, прежде чем прибегать к сбросу настроек. Вам придется снова настроить свой телефон, как если бы он был новым, что несколько упрощается с помощью учетных записей Google и резервного копирования , но остается трудоемким процессом, в котором не учитываются любые данные, созданные с момента последней синхронизации резервной копии. Даже если вы хотите выполнить сброс, существуют встроенные параметры настроек , которые легче запомнить, чем этот код. Просто приятно иметь запасной вариант.

Проверка функций вибрации и подсветки — *#*#0842#*#*

На самом деле, неспециалистам почти никогда не нужно этим заниматься, но потенциально это может вызвать некоторые занимательные эффекты вибрации и освещения. Это также может ускорить ремонт, если поможет диагностировать проблему до того, как вы принесете телефон в магазин.

Секретные коды для телефонов: Проверьте подключение к Wi-Fi — *#*#232339#*#*

Обеспокоены тем, что ваш Wi-Fi не работает должным образом? Вероятно, лучше протестировать с помощью специального приложения из Google Play Store, так как информация будет более понятной, но эти приложения получают данные из тех же источников, которые использует этот код. Если с вашим телефоном все в порядке, обязательно проверьте маршрутизатор и/или модем.

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