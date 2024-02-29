По умолчанию мобильные устройства должны быть оснащены мерами безопасности для защиты от вредоносных программ и вирусов.

Таким образом, ваш телефон находится в относительной безопасности, пока вы оставляете его закрытую систему в покое.

Как удалить вирусы с телефона: если вы хотите узнать симптомы зараженного устройства, в частности, iPhone, вот на что следует обратить внимание:

Увеличилось ли использование данных?

Замечаете ли вы, что ваша батарея/энергия разряжается быстрее?

Вы видели неизвестные приложения на своем телефоне?

Вы видите всплывающую рекламу в Safari?

Получали ли вы нежелательные перенаправления в App Store?

Приложения вылетают без причины?

Замечаете ли вы дополнительные расходы в своем ежемесячном счете?

Если у вас возникли какие-либо из этих проблем с вашим iPhone, возможно, будет хорошей идеей как можно скорее начать процесс «очистки».

Как удалить вирусы с телефона

Чем дольше эти нежелательные злодеи находятся на вашем устройстве, тем больше хаоса они смогут нанести. И ты действительно не хочешь, чтобы это произошло, не так ли? Так как же удалить эти неприятные вирусы?

Начните с выполнения этих шагов и посмотрите, изменится ли что-нибудь:

Как удалить вирусы с телефона: установите и запустите антивирус

В App Store можно найти множество антивирусов. Если вы не можете сразу определиться с одним, сначала выберите бесплатный.

После установки выполните первоначальное полное сканирование. Это может занять некоторое время, но лучше перестраховаться, вам не кажется?

Как удалить вирусы с телефона: проверьте неизвестные приложения

Посмотрите все установленные приложения на вашем устройстве. Если вы нашли приложение, которое вы не узнали или не помните, как его устанавливали, проверьте, купили ли вы его в App Store. Если нет, то это может быть вредоносное ПО - лучше сразу удалить его.

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