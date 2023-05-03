Как пишут пропагандистские СМИ, всего было пять беспилотников, а в результате взрывов якобы небольшие повреждения получил самолет Ан-124 «Руслан».

Россияне утверждают, что он не эксплуатировался.

Два из пяти безпилотников них были уничтожены из стрелкового оружия, еще два взорвались на территории аэродрома. Еще один беспилотник обнаружен не был.

«Пошла жара»,

«Прекрасно»,

«Восемь лет я ждал этих новостей. Спасибо Залужный, спасибо дедушка Байден»,

«Что там ПВО, россияне?»,

«Это план СВО или я чего то не понимаю?»,

«Тренируются котики», - комментируют пользователи соцсетей информацию о новіх взрывах.

Тем временем в российском порту Тамань продолжает полыхать нефтебаза. Столб черного дыма виден аж из Крыма.

Пожар уже охватил 1,2 тыс. кв.м., ликвидировать его не удается. Начата эвакуация людей, которые живут недалеко от нефтебазы.

Пропагандистские паблики утверждают, что причиной пожара стала атака беспилотника.

Отметим, что пожар также произошел на нефтебазе в Кропивницком.

Она была атакована россиянами с помощью иранских беспилотников.

Под ударом также оказался Киев.

Также сообщалось, что россияне накрыли огнем дома мирных украинцев.