В результате взрыва в порту вспыхнул масштабный пожар, пишет Politeka.net со ссылкой на российские паблики.
Утверждается, что БПЛА ударил по по цистерне с топливом "Таманьнефтегаз". Пожару присвоен высший ранг сложности.
Отметим, что это ближайший крупный порт к Крымскому мосту, через который идёт снабжение российской группировки войск в аннексированном Крыму.
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«Красивое»,
«Партизаны красавчики»,
«Опять курили в неположенном месте»,
«Может, просто хищения скрывают?»,
«ПВО Крымского моста привет!», - комментируют пользователи сети кадры пожара на нефтебазе в порту Тамань.
Также напомним, что на днях полыхали цистерны на нефтебазе в оккупированном Севастополе.
По данным украинской разведки, уничтоженные нефтепродукты предназначались для российского Черноморского флота.
«Бавовна» в Севастополе – Божья кара, в том числе за убитых гражданских граждан в Умани, среди которых пятеро детей. Эта кара будет долговременной», – заявил представитель ГУР.
Позже руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк назвала удар по нефтебазе в оккупированном Севастополе «одним из элементов подготовки к мощным действиям активных наших Сил обороны».
Напомним, минувшей ночью враг снова атаковал Киев дронами, известны последствия.
Также сообщалось, что в Крыму оккупантка засветила на своем фото подлодку рф и линию обороны.
Также сообщалось, могут ли в оккупированном Крыму начаться такие же жестокие бои, как на Донбассе.