Взрыв прогремел в морском порту Тамань в Краснодарском крае россии.

В результате взрыва в порту вспыхнул масштабный пожар, пишет Politeka.net со ссылкой на российские паблики.

Утверждается, что БПЛА ударил по по цистерне с топливом "Таманьнефтегаз". Пожару присвоен высший ранг сложности.

Отметим, что это ближайший крупный порт к Крымскому мосту, через который идёт снабжение российской группировки войск в аннексированном Крыму.

«Красивое»,

«Партизаны красавчики»,

«Опять курили в неположенном месте»,

«Может, просто хищения скрывают?»,

«ПВО Крымского моста привет!», - комментируют пользователи сети кадры пожара на нефтебазе в порту Тамань.

Также напомним, что на днях полыхали цистерны на нефтебазе в оккупированном Севастополе.

По данным украинской разведки, уничтоженные нефтепродукты предназначались для российского Черноморского флота.

«Бавовна» в Севастополе – Божья кара, в том числе за убитых гражданских граждан в Умани, среди которых пятеро детей. Эта кара будет долговременной», – заявил представитель ГУР.

Позже руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк назвала удар по нефтебазе в оккупированном Севастополе «одним из элементов подготовки к мощным действиям активных наших Сил обороны».

Напомним, минувшей ночью враг снова атаковал Киев дронами, известны последствия.

Также сообщалось, что в Крыму оккупантка засветила на своем фото подлодку рф и линию обороны.

Также сообщалось, могут ли в оккупированном Крыму начаться такие же жестокие бои, как на Донбассе.