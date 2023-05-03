За минувшие сутки сутки россияне атаковали мирное население и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Харьковского, Чугуевского, Купянского и Богодуховского районов.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, в селе Гурьев Казачок Богодуховского района в результате обстрела из РСЗО было повреждено помещение сельхозпредприятия.

Кроме того, в результате обстрела села Ольховатка Купянского района повреждены два многоквартирных дома и по меньшей мере три частных дома.

А в селе Петропавловка Купянского района из-за обстрелов получила ранения и была госпитализирована 73-летняя женщина. В селе повреждены два жилых дома.

В селе Бочково Чугуевского района также было повреждено частное домовладение.

Добавим, тем временем стало известно еще об одних последствиях масштабной атаки, которую пережила Украина минувшей ночью.

Так, к сожалению, есть «прилеты» на Кировоградщине

«Около трех утра, сразу 3 шахеда "Герань-2", атаковали нефтебазу в областном центре. Обошлось без жертв», - сообщил глава ОВА Андрей Райкович.

Все службы, по его словам, отработали оперативно, ликвидация последствий прилета началась сразу.

Напомним, ранее также стали известны последствия ударов по Днепру.

Также под ударами оказался Киев.

Добавим, тем временем в России снова пылает нефтебаза, пожар виден аж из Крыма.