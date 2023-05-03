Он стал третьим в последние шесть дней, пишет Politeka.net со ссылкой на КМВА.

В этот раз Киев был атакован исключительно дронами.

По предварительной информации, оккупанты использовали иранские БПЛА «Shahed».

«Обычной и неизменной остается и тактика противника – с наступлением темного времени суток страна-террорист запустила свои боражирующие боеприпасы по разным направлениям. По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все враждебные цели», – сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

Добавим, также сообщалось о взрывах в Черкасской области, Кропивницком, Запорожье и других городах Украины.

Напомним, в прошлый раз россияне били по Киеву дронами и ракетами одновременно.

Добавим, тем временем Генштаб ВСУ сообщает, что противник и дальше сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - совершил более 30 атак.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинко, наши защитники держат оборону.

Также сообщалось, что появилось фото жертв страшного ракетного удара - младшему ребенку не было и двух лет.

Кромме того, Politeka.net писала, что боец ВСУ успел заснять уникальные кадры боя в Бахмуте.