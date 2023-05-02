Украина оплакивает жертв ужасного ракетного удара по жилой многоэтажке в Умани.

В Сети появилось фото еще одной жертвы атаки по Умани, пишет Politeka.net. Это Галина Николаевны Березюк, проживавшая на пятом этаже дома.

Фото женщины опубликовал волонтер Алекс Дайрабеков.

Также волонтер опубликовал имена и фотографии других жертв ракетного удара со стороны рф по жилому дому в Умани 28 апреля.

Напомним, среди жертв атаки – шестеро детей. Младшему ребенку было всего 1,5 годика. Маленький Иван погиб вместе с мамой Аленой, которой было 28 лет.

«Бедные люди, царство небесное!», «Вечная память...», «Нелюди, будьте вы прокляты! Как же я вас ненавижу!»,

«Царство Небесное. Вечный покой»,

«Да примет Господь невинно убиенных в Царство Небесное. Пусть слезы родных и близких упадут на все поколения страны-террориста»,

«Вечная память… Пусть покоятся с миром»,

«Светлая и вечная память ангелочкам. Соболезнования родным» , - выражают пользователи соцсетей слова соболезнования семьям и близким погибших в Умани.

В пятницу, 28 апреля, Россия совершила новую массированную атаку украинских городов.

Вблизи Киева сбили 11 ракет и два БПЛА, в Умани одна из ракет разрушила целый подъезд жилой девятиэтажки, в Днепре погибли женщина и ребенок.

Жертвами циничного ракетного удара по Умани стали 23 человека. Среди погибших – целая семья участника АТО.

Накануне трагедии мужчина вместе с женой и их дочерью приехал к своей маме.

"В том доме жила его мама на втором этаже. Рома с семьей приехали к ней накануне трагедии, заночевали и должны были ехать в деревню, чтобы сажать картошку. Однако они так и не проснулись», - рассказывала знакомая семье.

Напомним, последствия нового ракетного удара оказались еще более страшными.

Также сообщалось, как сегодня выглядит здание в Днепре, в которое попала российская ракета.