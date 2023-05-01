На видео слышны мощные взрывы, крики бойцов «Стой! Стой», все вокруг пылает, пишет Politeka.net.
Судя по всему, помещение, в котором идет съемка, когда-то было торговым.
"Ну что, побежали?" – говорит автор видео, обращаясь к побратиму.
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Комментируя кадры, похожие на фильм об апокалипсисе, военный корреспондент Андрей Цаплиенко отметил: «Бахмут, как он есть».
Тем временем появилась информация, что на Бахмутском направлении воюет более 25 тысяч российских оккупантов.
Как сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый, в направлении Бахмута россияне сосредоточили 65 танков, 450 бронированных машин, 154 орудия и 56 РСЗО – это больше, чем армия Чехии или Венгрии.
Череватый добавил, что потери окупантов под Бахмутом ежедневно составляют около 100 погибших.
В свою очередь боец ВСУ, который ведет телеграмм-канал «Бахмутский демон» сообщил: «Корсунского – контроль. Хромовое – контроль. Ивановское – контроль. Местами давление снизилось…».
По его словам, оккупанты якобы готовят штурм к 9 мая, а ВСУ продолжают делать свою работу.
Напомним, оккупанты придумали, кого еще притащить на фронт.
Также сообщалось, что россияне атаковали Киев ракетами и дронами одновременно.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты драпают со своих позиций в Бахмуте.