Уникальные кадры из ада на земле, Бахмута, успел сделать боец ​​ВСУ.

На видео слышны мощные взрывы, крики бойцов «Стой! Стой», все вокруг пылает, пишет Politeka.net.

Судя по всему, помещение, в котором идет съемка, когда-то было торговым.

"Ну что, побежали?" – говорит автор видео, обращаясь к побратиму.

Комментируя кадры, похожие на фильм об апокалипсисе, военный корреспондент Андрей Цаплиенко отметил: «Бахмут, как он есть».

Тем временем появилась информация, что на Бахмутском направлении воюет более 25 тысяч российских оккупантов.

Как сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый, в направлении Бахмута россияне сосредоточили 65 танков, 450 бронированных машин, 154 орудия и 56 РСЗО – это больше, чем армия Чехии или Венгрии.

Череватый добавил, что потери окупантов под Бахмутом ежедневно составляют около 100 погибших.

В свою очередь боец ​​ВСУ, который ведет телеграмм-канал «Бахмутский демон» сообщил: «Корсунского – контроль. Хромовое – контроль. Ивановское – контроль. Местами давление снизилось…».

По его словам, оккупанты якобы готовят штурм к 9 мая, а ВСУ продолжают делать свою работу.

Напомним, оккупанты придумали, кого еще притащить на фронт.

Также сообщалось, что россияне атаковали Киев ракетами и дронами одновременно.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты драпают со своих позиций в Бахмуте.