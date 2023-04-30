Журналист и политический деятель Игорь Яковенко прокомментировал слова Дмитрия Кулебы о контрнаступлении, которое не станет финальной битвой. Специалист поделился своим мнением в эфире Politeka Online.
Как отметил журналист, что Украина не будет идти в контрнаступление, ведь оно должно происходить после наступления россиян на позиции, которые в результате их операции открылись. Но так как Россия не наступала, то Украина будет идти просто в наступление и возможны серьезные потери. Потому Дмитрий Кулеба прав и возможно не освободит Украина за один поход всю свою территорию.
"Украина может освободить всю свою одним могучим и решительным ударом в том случае, если внутри России что-то произойдет. Если произойдет что-то в настроениях, потому что как очень часто говорят военные аналитики украинские, в том числе Роман Свитан, война - это математика. Это правда, но я должен скорректировать это заявление, война это не только математика, это еще и психология и очень многое зависит от умонастроения людей. И тот самый один бросок и могучий удар может привести к результату, если внутри российских войск сложиться настроение паники", - рассказал журналист.
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