Президент рф путин, принимая послов, дважды хотел получить аплодисменты, но ему так никто и не похлопал. В конце диктатор выжидательно посмотрел на послов ожидая хоть какой-то реакции и молча ушел.

Как сообщил Яковенко в эфире «Апостроф TV», быть сейчас послом в России – это достаточно тяжелое испытание.

"Быть сейчас послом в России – это достаточно тяжелое испытание. Видимо, люди заранее к этому готовились и желание сохранить "протокольное лицо" и при этом не переступить грань, которая отделят от выполнения своих служебных обязанностей до соучастия в этих преступления того режима с которым посол вынужден соприкасаться - оно привело к этому, фактически, демаршу", - считает Яковенко.

Яковенко добавил, что по факту это был демарш, никто не хочет общаться с преступником.

"Это был демарш, это совершенно очевидно. Послы стояли по стойке смирно, совершенно не улыбались, с каменными лицами, и совершенно не собирались заигрывать с путиным. Путин, когда так так раскрепощенно к ним обратился, рассчитывал на то, что будут какие-то признаки человеческого общения. Но никакого человеческого общения с этим международным преступником не будет. И все послы, которые там присутствовали, прекрасно понимали, что они общаются с человеком по отношению к которому выдан ордер на его арест", - резюмировал российский оппозиционный журналист.

In the end of the meeting with ambassadors, putin was expecting applause, and when no one gave, he started mumble some nonsense, and refused to communicate with the ambassadors, referring to the quarantine rules. pic.twitter.com/LqBUoZi00u — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) April 5, 2023

Напомним, вступление Финляндии в НАТО напрямую поможет Украине против рф: «Будут перенаправлены…».

Также сообщалось, что у путина хотят ввести военное положение и отменить выборы, чем это закончится.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ нанесли сокрушительный удар: оккупанты несут сумасшедшие потери, названо направление.