Президент рф путин, принимая послов, дважды хотел получить аплодисменты, но ему так никто и не похлопал. В конце диктатор выжидательно посмотрел на послов ожидая хоть какой-то реакции и молча ушел.
Как сообщил Яковенко в эфире «Апостроф TV», быть сейчас послом в России – это достаточно тяжелое испытание.
"Быть сейчас послом в России – это достаточно тяжелое испытание. Видимо, люди заранее к этому готовились и желание сохранить "протокольное лицо" и при этом не переступить грань, которая отделят от выполнения своих служебных обязанностей до соучастия в этих преступления того режима с которым посол вынужден соприкасаться - оно привело к этому, фактически, демаршу", - считает Яковенко.
Яковенко добавил, что по факту это был демарш, никто не хочет общаться с преступником.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Цена достигает 239,00 грн/кг: некоторые продукты становятся недоступными для украинцев
Трагедия с военным, мать умоляет вмешаться в расследование: "Настоящие виновники жарят шашлыки на свободе"
"Военкомат превратился в базар": новый скандал с повесткой, в ТЦК вызвали украинца без кистей рук и ног
"Не выдержала такой славы": звезда "1+1" Падалко показала, чем закончился скандал с военным в Буковеле
"Это был демарш, это совершенно очевидно. Послы стояли по стойке смирно, совершенно не улыбались, с каменными лицами, и совершенно не собирались заигрывать с путиным. Путин, когда так так раскрепощенно к ним обратился, рассчитывал на то, что будут какие-то признаки человеческого общения. Но никакого человеческого общения с этим международным преступником не будет. И все послы, которые там присутствовали, прекрасно понимали, что они общаются с человеком по отношению к которому выдан ордер на его арест", - резюмировал российский оппозиционный журналист.
Напомним, вступление Финляндии в НАТО напрямую поможет Украине против рф: «Будут перенаправлены…».
Также сообщалось, что у путина хотят ввести военное положение и отменить выборы, чем это закончится.
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ нанесли сокрушительный удар: оккупанты несут сумасшедшие потери, названо направление.