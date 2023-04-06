В эфире "Politeka Online" российский политтехнолог, кандидат политических наук Аббас Галлямов рассказал, чем может закончиться очередное "обнуление" путина.

"Военное положение они могут растянуть, пока путин жив будет. Но введение военного положения и отмена выборов не пройдут безнаказанно с точки зрения общественного мнения. Это очень сильно ударит по легитимности путина. В Украине распространена точка зрения о том, что россияне - нация рабов, и я не оспариваю право украинцев в нынешней ситуации такую точку зрения озвучивать. Но на самом деле россияне не все "схавают", - говорит Галлямов.

Недовольство россиян в связи отменой выборов из-за введения военного положение - может вырасти.

"Идея того, что народ должен избирать власть, Хотя бы на нормативном уровне - она прочно укоренилась. Напомню, что в марте 20 года россияне обсуждали поправки в Конституцию, незадолго до этого анонсированные путиным. В марте Терешка внесла свою поправку знаменитую про обнуление. В марте одобрение деятельности путина, согласно данным "Левада центр" за месяц упала на 7% пунктов. Это самое сильне было падение за все 22 года правления путина. Общество негативно отреагировало на это. Потом начался ковид и эта тема ушла с народной повестки", - добавил политтехнолог.

Напомним, россияне потеряют смысл удерживать Крым после одной процедуры: «Нечем будет стрелять».

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