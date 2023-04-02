Журналист, политический деятель Игорь Яковенко в интервью Politeka Online высказался о возможности возвращения Украиной статуса ядерного осударства.
"Это тема, которую надо обсуждать серьезно. Я хотел бы к этому разговору пригласить специалистов по ядерному сдерживанию, по ядерному оружию, но мне думается, что на каком-то этапе Украина вполне в состоянии вернуть себе статус ядерной державы. Потому что в составе СССР Украина была, по сути дела, если брать ее на тот период как самостоятельную страну, и сразу после развала Советского Союза Украина была третьей ядерной державой в мире по количеству, по запасу ядерного ядерных боеголовок. Украина была третьей ядерной державой в мире и в принципе вернуть себе такой статус, я думаю, что Украина может. Я не уверен в том, что это надо делать прямо сейчас, я думаю, что это может произойти сразу после того, как Украина деоккупирует значительную часть своей территории", — заявил эксперт.
Игорь Яковенко предположил, что Украина в состоянии вернуть себе статус ядерной державы сама, без помощи Запада.
"Ну а уж с помощью Запада тем более. Я думаю, что такой вопрос стоит на повестке дня, и я полагаю, что после успешного наступления украинских войск этот вопрос возникнет. Для того, чтобы отбить какие-то желания, остатки мыслей русского Рейха в дальнейшем нападать на Украину", — добавил журналист.
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