Российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко в интервью "Фабрике новостей" рассказал об обнадеживающих результатах последнего "Рамштайна".

"11-й Рамштайн — это был Рамштайн бронированного танкового кулака, это очень важная история. Это был Рамштайн ПВО. Это не был Рамштайн авиации, что тоже важно. Какие-то ожидания о том, что вот наконец-то будет авиа-Рамштайн, не оправдались", — заявил эксперт, и уточнил, что самолеты нам пока не дали, потому что для этого нужна определенная инфраструктура, но это вопрос времени и уже очевидно, что они будут.

По мнению журналиста, Запад, 50 стран, которые готовы помогать Украине, собираются это делать вдолгую и очень серьезно, поэтому ВСУ будут обеспечивать всем необходимым.

"К этому контранступлению будет дано все необходимое, но и дальше расчет на то, что даже если Украина этой весной-летом не освободит всю свою территорию, Запад будет помогать, и расчет на то, что Украина должна разгромить российскую армию и освободить свою территорию. Вне зависимости от того, удастся ли это сделать быстро, прям на сейчас, или для этого понадобится время и другие усилия. Эта задача поставлена и она будет выполнена. Вот это у меня, откровенно говоря вызывает больший оптимизм, чем надежда на мгновенное быстрое наступление и стремительное освобождение всех территорий", — подчеркнул Игорь Яковенко.

Напомним, под угрозой наступления еще два больших украинских города.

Также сообщалось, что оккупанты атаковали авиабомбами сразу четыре области.

Кроме того Politeka.net писала, что раздача повесток в Украине вышла на новый уровень.