Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

36-летний житель Хмельниччины был разоблачен киберполицией Украины. Он причастен к схеме воровства персональных данных более 300 миллионов человек из Украины и стран Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба киберполиции.

В частности, житель Хмельниччины был администратором закрытых групп и каналов в Telegram, где и продавал персональную информацию граждан Украины и Европейского союза. К нему в руки попали сведения о паспортных данных, номера налогоплательщиков, свидетельствах о рождении, водительских удостоверений и банковских счетов.

В зависимости от объема документов украинец просил от $500 до $2000 за персональные данные людей.

Большинство клиентов фигуранта дела были гражданами российской федерации. Оплату они совершали посредством запрещенных на территории Украины валют. После чего к ним в руки попадали персональные данные украинцев и иностранцев.

Когда стражи порядка пришли к нему, чтобы провести обыск, мужчина вел себя совершенно неадекватно. Он набросился сзади на одного из полицейских и нанес ему телесные повреждения.

В результате жителя Хмельниччины все же удалось задержать. В доме злоумышленника правоохранители провели обыск. Изъяты три десятка жестких дисков, SIM-карты, компьютерная техника и серверное оборудование, на котором киберполицейские обнаружили базы данных с ограниченным доступом. В настоящее время устанавливается происхождение этих баз.

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