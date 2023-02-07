Об этом сообщили в пресс-службе киевской полиции.
По словам правоохранителей, к ним обратилась женщина. Она рассказала, что ее ограбил неизвестный возле банка вырвав из рук 7200 гривен.
"Мы проанализировали видеозаписи с камер видеонаблюдения, расположенных возле места совершения преступления, установили и задержали мужчину, который может быть причастен к совершению преступления. Им оказался житель Черниговской области, 1988 года рождения. Накануне он совершил аналогичное преступление. В парке в Шевченковском районе он ограбил женщину, похитил у нее 50 евро и 20 гривен", – сообщили в полиции.
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Открыто уголовное производство, задержанному сообщили о подозрении.
Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому светит до десяти лет лишения свободы.
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