Злоумышленник возле банкомата в Киеве вырвал из рук пенсионерки деньги и сбежал.

Об этом сообщили в пресс-службе киевской полиции.

По словам правоохранителей, к ним обратилась женщина. Она рассказала, что ее ограбил неизвестный возле банка вырвав из рук 7200 гривен.

"Мы проанализировали видеозаписи с камер видеонаблюдения, расположенных возле места совершения преступления, установили и задержали мужчину, который может быть причастен к совершению преступления. Им оказался житель Черниговской области, 1988 года рождения. Накануне он совершил аналогичное преступление. В парке в Шевченковском районе он ограбил женщину, похитил у нее 50 евро и 20 гривен", – сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство, задержанному сообщили о подозрении.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому светит до десяти лет лишения свободы.

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