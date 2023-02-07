В Киеве произошло дерзкое преступление с использованием оружия, пишет Politek.net со ссылкой на правоохранителей Киева.

Так, в полицию поступило сообщение о том, что на улице Борщаговской мужчина, пытаясь ограбить отделение банка, выстрелил в мужчину.

Прибыв на место нападения, полицейские выяснили, что в финансовое учреждение зашел незнакомец и, угрожая оружием, потребовал у кассирши деньги.

«Свидетелями противоправных действий стали посетитель и охранник, которые немедленно вмешались в ситуацию, однако злоумышленник выстрелил одному из мужчин в ногу и пытался сбежать», - рассказали в полиции.

Обследуя прилегающую территорию, патрульные, совместно с экипажем полиции охраны, заметили похожего по описанию 32-летнего мужчину. В ходе проверки у него обнаружили оружие и предмет, похожий на гранату.

«Кроме того, во время неотложного обыска по месту жительства нарушителя следователи обнаружили еще одну гранату и направили все изъятые вещественные доказательства на проведение экспертных исследований», - сообщили правоохранители.

Теперь нападающему грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Комментируя чрезвычайное событие, пользователи соцсетей с сожалением предполагают, что таких преступлений еще будет много по всей Украине: "К сожалению, после окончания войны подобных случаев будет много...".

Напомним, ранее сообщалось, что чиновник одной из воинских частей "сливал" тайные сведения Сил обороны Украины.

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