По данным полиции, между парнями и 47-летним Александром Дембицким, отдыхавшим летом у озера с семьей, вспыхнул конфликт, передает "ТСН".

В результате на глазах у своего 4-летнего сына получил многочисленные удары по голове и туловищу, после чего скончался на месте.

"Мы уже собирались ехать, но подошел парень из соседней компании. Посидел, выпил и ушел. После этого вернулся со своим другом, начал требовать дать коньяк и сигарету. Мой муж на это ответил, мол, иди зарабатывай, а не ходи и не проси. После этого началась словесная перепалка, муж сказал, что вызовет полицию, началась драка. Мужа били руками, ногами, его били несколько парней, все закончилось трагически. У мужа было избито все тело, он умер от кровоизлияния в мозг", - рассказала супруга Александра Юлия.

По словам Юлии, трагедия произошла на глазах у их сына, которому на тот момент было 4 года.

"Ребенок кричал, чтобы не трогали родителей. Сыну тяжело, он тот день помнит, говорит, что его папа – ангел. Сын говорит, что просил не ехать туда, на это я ему ответила, что мы ведь не могли знать заранее о том, что произойдет. Больше всего хочется справедливости, потому что эта ситуация забрала отца с большой буквы, человека, который помогал продуктами терробороне Киева. У Александра осталось трое детей", — рассказала Юлия.

Суд принял решение оставить обвиняемых под стражей. И если вина обвиняемых будет доказана - им грозит до 10 лет тюрьмы.

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