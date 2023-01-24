В центре Киева во вторник, 24 января, возле станции метро "Крещатик" грузовик протаранил 5 автомобилей.

В Печерском районе Киева во вторник, 24 января, возле станции метро "Крещатик" грузовик протаранил 5 автомобилей, передает "ТСН".

Грузовик, водитель которого не справился с управлением, покатился вниз по улице Лютеранской. По дороге грузовик таранил автомобили, которые там были припаркованы.

Остановился грузовик только недалеко у арки, возле Крещатика.

"Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и повредил 5 автомобилей по улице Лютеранской. Сейчас на городе работают сотрудники полиции, которые осматривают место ДТП и устанавливают все обстоятельства", — рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что трагедия с семьей произошла на понтонной переправе через Десну вблизи Чернигова.

Жертвами ужасного ДТП 22 января стали мать и двое детей — мальчики в возрасте 12 лет и один месяц.

По ее словам, автомобиль ушел под воду во время движения по понтонной переправе. На момент ДТП в салоне авто находились четыре человека, но мужчина успел выскочить.

«В автомобиле осталась водитель и два ее сына — 2010 и 2022 года рождения. Их тела обнаружили ночью. Женщина была сотрудницей ГСЧС, 1981 года рождения», - рассказала Мелень.

По предварительным данным, причиной трагедии стало то, что женщина не справилась с управлением.

Напомним, в Киевской области произошла семейная драма - мужчина облил бензином свою гражданскую жену и поджег.

Также сообщалось, что военный швырнул гранату в полицейских и устроил стрельбу в Днепре.

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