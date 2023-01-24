Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киевской области, на днях в Бучанское управление полиции поступило сообщение о том, что 65-летний мужчина нанес телесные повреждения своей 66-летней сожительнице.

«В состоянии тяжелого шока с ожогами головы, шеи, туловища, рук, ног и дыхательных путей пострадавшую госпитализировали в ожоговый центр столицы», - сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

Обидчик объяснил полицейским, что между ним и гражданской женой возникла ссора на почве ревности.

Во время конфликта он пошел в гараж, взял пластиковую бутылку с бензином, облил женщину и поджег.

В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ошеломленные преступлением украинцы высказывают мнение, что с ним надо поступить так же, как и он с женой:

«Вот бы его облить бензином всего и подпалить, такую ​​тварь», «Война, а у людей идиотизм», «Сволочь бессердечная», «У него не все дома. Это хорошо видно», «Пердун старый».

Напомним, военный швырнул гранату в полицейских и устроил стрельбу в Днепре.

Кроме того, Politeka.net писала, что позорная выходка начальника патрульной полиции ошеломила украинцев.

Также сообщалось, что русскоговорящие мужчины напали на украинок в Берлине.