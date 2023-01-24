Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киевской области, на днях в Бучанское управление полиции поступило сообщение о том, что 65-летний мужчина нанес телесные повреждения своей 66-летней сожительнице.
«В состоянии тяжелого шока с ожогами головы, шеи, туловища, рук, ног и дыхательных путей пострадавшую госпитализировали в ожоговый центр столицы», - сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.
Обидчик объяснил полицейским, что между ним и гражданской женой возникла ссора на почве ревности.
Во время конфликта он пошел в гараж, взял пластиковую бутылку с бензином, облил женщину и поджег.
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В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ошеломленные преступлением украинцы высказывают мнение, что с ним надо поступить так же, как и он с женой:
«Вот бы его облить бензином всего и подпалить, такую тварь», «Война, а у людей идиотизм», «Сволочь бессердечная», «У него не все дома. Это хорошо видно», «Пердун старый».
Напомним, военный швырнул гранату в полицейских и устроил стрельбу в Днепре.
Кроме того, Politeka.net писала, что позорная выходка начальника патрульной полиции ошеломила украинцев.
Также сообщалось, что русскоговорящие мужчины напали на украинок в Берлине.