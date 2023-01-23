С поздней ночи до утра в Днепре проходила специальная полицейская операция.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Днепропетровской области, вооруженный мужчина бросил гранату в сторону правоохранителей, взорвал в квартире еще два боеприпаса и устроил стрельбу.

К счастью, никто не пострадал. Переговоры со злоумышленником, забаррикадировавшимся в квартире на проспекте Гагарина, длились шесть часов.

Им, по данным полиции, оказался 32-летний военнослужащий, разыскиваемый за кражу оружия.

Квартиру, в которой все происходило, он арендовал.

«Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК РФ. С места происшествия изъяли автомат Калашникова и фрагменты гранат», – сообщили в полиции.

Открыты три уголовных производства: по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

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