Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Офис Генерального прокурора, в результате очередного обстрела пограничного села в Сумской области погибла молодая девушка.

«По данным следствия, 23 января 2023 года оккупанты с территории РФ совершили артиллерийский обстрел пограничного села Кучеровка Шосткинского района. Под обстрел попали жители села, пытавшиеся добежать в укрытие. 19-летняя девушка погибла, ее родители и парень получили минно-взрывные травмы», – рассказали в Офисе Генерального прокурора.

Сотрудники полиции зафиксировали последствия обстрелов и изъяли доказательства. При процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Добавим, в свою очередь глава Сумской областной государственной администрации – руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что погибшую звали Анна и она была мамой двух деток.

«Анна жила вместе со своим мужем и родителями в одном доме как раз в нескольких километрах от вражеской границы в селе Кучеровка Эсманской громады. Молодая мама воспитывала двоих детей – 1-летнего Назара и 4-летнего Алексея. 23 января в пограничном селе Кучеровка было особенно громко – россияне били из минометов и артиллерии», - рассказал Живицкий.

Когда звуки взрывов стали сильнее, большая семья из 8 человек, проживавших в одном доме, спряталась в подвал, но долго там находиться было невозможно.

Дело в том, что погреб был старым и мог не выдержать очередной удар, поэтому семья решила бежать дальше - к соседям в укрытие.

«Но добежать не успели – снаряд разорвался прямо возле них. Взрослые закрыли собой маленьких детей, сами приняли на себя основной удар. Родители Анны и ее муж получили тяжелые ранения, они сейчас находятся в больнице в реанимации. Анна погибла на месте. Без матери остались двое малолетних детей», – рассказал председатель Сумской ОВА.

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