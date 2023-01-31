В Киевской области 28 января погибли люди из-за отравления угарным газом от генератора в частном доме.

В Княжичах Киевской области погибли двое украинских военных Роман Хижняк и Егор Пасхалов.

В начале полномасштабной войны Егор Пасхалов присоединился к терробороне, затем защищал Броварской район, Черниговскую область, служил под Бахмутом. Егор был политически активным, членом Совета общественного контроля НАБУ, передает "ТСН".

Перед трагедией мужчина включил в гараже генератор во время отключения света и готовил плов в ожидании гостей. Об этом рассказала жена погибшего Юлия.

"Мне казалось, мы прошли все страхи войны — ведь Егор находился на первой линии и вернулся. Мы сохранили и приумножили в наших сердцах любовь, несмотря на боль и печаль разлуки! Мы были опорой и надеждой, верой и душой друг для друга! Навсегда! Но нет. Война забирает даже там, где безопасно и уютно. Вчера, как всегда, не было света долго", – написала Юлия.

Из-за сбоя в системе выхлопа и отсутствия вентиляции мужчина и его гости отравились угарным газом.

У погибшего мужчины осталось два несовершеннолетних сына.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир многоэтажки в Днепре были обнаружены бездыханные тела маленького ребенка и женщины. Их обнаружил мужчина, который вечером вернулся с работы.

Тела погибших были найдены вечером 12 января на улице Роторной, 2. Это были пятилетний мальчик и его мать. По предварительной информации, следы насильственной смерти не были обнаружены. Одной из версий трагедии является отравление угарным газом, однако следствие продолжается.

Напомним, ранее стало известно об ужасном ДТП, в результате которого погибла мать с двумя детьми.

Также сообщалось о гибели молодой девушки в Сумской области - она ​​стала жертвой обстрела со стороны российских оккупантов.

Кроме того, Politeka.net писала о масштабном ДТП, которое произошло в центре Киева.