Трагедия с семьей произошла на понтонной переправе через Десну вблизи Чернигова.

Жертвами ужасного ДТП 22 января стали мать и двое детей — мальчики в возрасте 12 лет и один месяц, пишет «Суспільне» со ссылкой на пресс-секретарь территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве Наталью Мелень.

По ее словам, автомобиль ушел под воду во время движения по понтонной переправе. На момент ДТП в салоне авто находились четыре человека, но мужчина успел выскочить.

«В автомобиле осталась водитель и два ее сына — 2010 и 2022 года рождения. Их тела обнаружили ночью. Женщина была сотрудницей ГСЧС, 1981 года рождения», - рассказала Мелень.

По предварительным данным, причиной трагедии стало то, что женщина не справилась с управлением.

Украинцы ошеломлены трагедией и выражают надежду, что мужчина, который в одно мгновение потерял семью, сможет пережить это горе:

«Вечная память!», «Ужас», «Жаль погибших», «Боже, какое горе, как теперь жить человеку без семьи. Царство небесное жене и детишкам, а мужу силы это пережить»,

«Мужчине я очень сочувствую. Это горе страшное», «Царство небесное детям и матери их»,

«Страшное горе, в таких местах должны спасатели стоять, доля секунды....не судите, никто не знает что ждет каждого, не дай Бог оказаться на месте отца, на месте матери...это УЖАС...»,

«Это большая беда ..мужчине жить с этим ..Светлая память погибшим Соболезнование родным и близким ...держитесь»,

«Молитесь молча за покой душ, а отцу, дай бог, чтобы крышу не сорвало» , - пишут в соцсетях украинцы.

Напомним, в Киевской области произошла семейная драма - мужчина облил бензином свою гражданскую жену и поджег.

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