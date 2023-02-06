Полицейские задержали 28-летнего жителя Одесщины, который по старой схеме выманил у пенсионерки более трех с половиной миллионов гривен. Сейчас мошеннику сообщили о подозрении по факту мошенничества, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой по части 4 статьи 190 УК Украины. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции в Ровенской области.

Следователи установили, что вечером 3 февраля на мобильный телефон пенсионерки из села Колоденка вблизи Ровно, поступил звонок якобы из больницы. Мошенник сообщил женщине, что срочно нужны деньги на операцию для ее дочери. Доверчивая пенсионерка отдала быстро приехавшему за деньгами мужчине 75 000 долларов США и 18 000 евро.

"Аферист был задержан благодаря четкому взаимодействию сотрудников управления уголовного розыска, оперативников ОП № 1 (г. Ровно) Ровенского РУП и работников оперативно-технических подразделений в одном из хостелов в Тернополе. При себе у злоумышленника обнаружили и изъяли 66 500 долларов США, 16 200 евро и 200 тысяч гривен. Часть украденного он уже успел потратить", - говорится в сообщении полиции.

5 февраля, по согласованию Ровенской окружной прокуратуры, следователи ОП №1 (г. Ровно) сообщили ему о подозрении по части 4 статьи 190 УК Украины. В тот же день суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога. Известно, что 28-летний мужчина ранее не судим, однако за содеянное ему может грозить от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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