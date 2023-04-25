Экс-депутат Госдумы рф Геннадий Гудков поделился мнением относительно атаки беспилотников по территории России.

Как рассказал Гудков в эфире "Политека Онлайн", такого рода атаки несут психологический удар.

"Что касается беспилотников - я думаю, что это психологический удар по противнику. Понятно, что беспилотники, которые долетают до Подмосковья они на излете, но тем не менее Вооруженные силы Украины создают системы способные ударить больше психологически, которое ударит по военной инфраструктуре в самой Москве или ближнем Подмосковье и это будет для общества - эффект разорвавшейся бомбы.

Конечно, ущерб будет не такой большой, но психологический ущерб будет гораздо больше. Сила психологического удара будет в десятки раз выше, военного. Показали, что война - вот она, что она может перекинуться и начаться тут рядом с нами", - говорит Гудков.

По его словам, удары беспилотников вызывают панику в Кремле.

"Это в любом случае тревожно, что возмездие может прилететь прям в Кремль или куда-то в бункер, понятно что он защищенный и надежно охраняется, но тем не менее само по себе это вызывает панические настроения в Кремле", - резюмировал Геннадий Гудков.

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