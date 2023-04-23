Боевой потенциал Украины уже превышает две трети НАТО в Европе, поэтому никакого плана действий по членству в НАТО Украине выполнять уже не нужно.

Об этом заявил глава ГО Украины в НАТО Юрий Романюк.

"Украина уже давно прошла статус, состояние и пребывание в условном ПДЧ. Мы уже давно выполнили эти требования, начиная с 2008 года, когда на Бухарестском Саммите нам отказали во вступлении в НАТО, но сказали, что двери Альянса открыты для Украины. Сегодня никакого ПДЧ уже быть не может.

Украина уже сама является критерием отбора и вступления любой страны в соответствие с требованиями Альянса. Она сегодня превышает две трети суммарно Альянса в Европе — наш боевой потенциал, уровень и так далее.

Вступление Украины в НАТО сдерживает горячую фазу войны. Потому что мы должны понимать, что НАТО настаивает на том, что во время горячей фазы войны НАТО не хочет быть вовлечена, условно говоря, в войну России против Украины. Оно хочет сохранить свою автономность и не дать России основания направить эту ситуацию, повысить ставки и дать возможность говорить, что она реально воюет против НАТО», — отметил Юрий Романюк.

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