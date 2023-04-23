Журналист-международник поделилися мнением относительно возможных ударов ВСУ по территории РФ на 9 мая.

Об этом Иван Яковина рассказал в эфире "Радио НВ".

"Сейчас российское командование очень активно готовится отражать авианалет на Москву и приграничные города к 9 мая. Свозят в Москву все возможные и невозможные системы ПВО, потому что очень боятся ударов по параду, по путина, который вероятно будет стоять на трибунах, или кто-то, кто его заменяет... 9 мая или в районе 9 мая может что-то такое случиться, потому что на самом деле этот парад он не один, ведь перед парадом 9 мая проводятся еще несколько репетиций парада, они проводятся за городом, а также проводятся за несколько дней ночью - в самой Москве, приезжают танки и все такое - то есть, и по такой репетиции может быть нанесен удар", - говорит Яковина.

По его словам, даже один человек может испортить "праздник" россиянам.

"Я думаю, что человек обученный с хорошим дроном или с несколькими дронами может может там устроить очень серьезный "шухер". Либо во время репетиции, либо во время самого парада", - резюмировал журнилист-международник Иван Яковина.

Напомним, разведчик объяснил, почему "ядерный чемодан" путина – это блеф.

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