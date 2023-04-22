Губернатор региона Гладков заявил, что саперы нашли в районе пострадавшего от авиабомбы рф многоквартирного дома на улице Шаландина ещё один взрывоопасный предмет.

Изндание "Астра" сообщает, что его будут взрывать на полигоне, пока же жильцов домов в округе увозят на автобусах в ПВР.

В Белгороде эвакуируют жителей 17 многоквартирных домов. За жильцами выехали 90 автобусов - людей поселят в пунктах временного размещения.

«Сейчас 50 сотрудников управ проводят поквартирный обход для информирования об алгоритме действия. Людям предложат с документами и вещами первой необходимости пройти в автобусы на пунктах эвакуации или временно переехать к родственникам на собственных автомобилях», — заявил мэр города.

Сообщается, что авиабомба в Белгороде находится под землей. По предварительной информации, снаряд ФАБ-500 залетел вглубь на семь метров.

Напомним, на Белгород упала бомба с российского бомбардировщика, об заявили в минобороны россии.

«Вечером 20 апреля при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса», — заявили в рф.

По данным губернатора области - два человека получили ранения.

Напомним о падении авиабомбы в Белгороде, этот взрыв не станет последним: "Самое интересное в этой истории…".

Кроме того, Politeka.net писала, что авиабомба взорвалась посреди российского города, есть раненные: "Карма в чистом виде".