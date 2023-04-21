На месте взрыва образовалась огромная воронка, кадры которой быстро разлетелиь по Сети.

Очевидцы сообщают, что взрыв был такой силы, что в ближайших домах от взрывной волны вылетели стекла, а одно из авто оказалось на крыше магазина.

В российском минобороны вскоре вынуждены были признаться, что взрыв вызван их авиабомбой.

"Вечером 20 апреля при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса», - говорится в сообщении.

Утверждается, что в результате есть повреждения жилых строений, но обошлось без жертв.

В Сети также появилось видео с камеры видеонаблюдения, на котором зафиксирован момент падения авиабомбы.

Судя по кадрам, сначала раздался громкий свист, через несколько секунд - падение и разлет осколков на десятки метров.

Местные паблики сообщают, что в результате происшествия пострадали две женщины. Одну в состоянии средней степени тяжести госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Вторая от госпитализации отказалась.

Кроме того, повреждено 4 автомобиля и 4 квартиры.

Отметим, что незадолго до взрыва в Белгороде в Харькове началась воздушная тревога.

«Карма коварная», «Карма в чистом виде», «Сами себе хлопают», «Бог шельму метит», «Просто карма настигает, как и следовало ожидать!», "Я прямо не узнаю белгородские каналы. Те самые люди, которые всякий раз радостно возбуждались и выходили как на праздничный салют смотреть, как С-300 запускают по Харькову, почему-то недовольны взрывом своей собственной, родной авиабомбы в своём городе. Буквально те же люди", - комментируют пользователи соцсетей взрыв в Белгороде.

Напомним, минувшей ночью россияне атаковали Киев "шахедами" из новой партии.

Также сообщалось, какие города уволят ВСУ в "краткосрочной перспективе".

Кроме того, Politeka.net писала, что часть многоэтажки упала после нового авиаудара.