Военный рассказал, на что может повлиять заход ВСУ на территорию рф.

Как сообщил военный эксперт Роман Свитан, для наших военных такого рода тактика будет преимуществом.

Об этом об заявил в эфире "Радио НВ".

"Для выполнения оперативно-тактичкеских задач разрешается армии, не объявившей даже войну противнику, выполнить временный заход на ее территорию. Заход в район Белгорода однозначно является военным маневром так как из Белгорода ведется обстрел Харькова. Поэтому с военной точки зрения заход в Белгород оправдан", - говорит военный эксперт.

Также Роман Свитан добавил, что с военной точки зрения выход на территорию россии - является маневром, который допускается при ведении боевых действий.

"Даже выход вдоль Северского Донца на Дон с Донецка и дальше с севера на юг движение вдоль Дона на Ростов - с военной точки зрения оправдано для выполнения задачи отсечения донецкой группировки от россии. Потом мы уйдем с этого района, но чтобы прикрыться от россиян - это является военным маневром, который в принципе допускается всемирными соглашениями. Поэтому мы выполним, если нужно будет - выполним и заход в Белгород, и заход в Валуйки и выход на Дон - это минимум при направлениях", - резюмировал Роман Свитан.

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