По словам бойца ВСУ Петра Волощенко, оккупанты пытаются закрепиться на железнодорожном вокзале и по всей линии железнодорожной дороги, а также не оставляют попыток взять микрорайон «Квадраты».
Но безрезультатно – этот район остается под контролем ВСУ.
Волощенко также рассказал 24 Каналу, что россияне начали затягивать в город тяжелую технику:
«Я не знаю, это шаг отчаяния, или это у них приказ красных командиров любой ценой взять то, что осталось от города».
Волощенко говорит, что в арсенале вражеской техники уже был замечен танк Т-90М "Прорыв", который не предназначен для боев в городе.
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"Мы видели даже знаменитые Т-55, которые они подтягивали к реке Бахмутке. Может, уже и в ИС-2 пойдет", – отметил украинский защитник.
Добавим, по данным, приведенным в новом отчете Генштаба ВСУ, противник несет значительные потери, однако продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В течение суток на указанных участках фронта наши воины отразили более 60 атак противника.
Так, только на Бахмутском направлении противник провел безуспешные атаки в районах Хромового и Ивановского. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Северное, Плещеевка и Щербиновка Донецкой области.
Между тем, в сети появились новые кадры, на которых можно увидеть, что город Бахмут почти уничтожен.
Напомним, в Бахмуте сгинул российский спецназ.
Также сообщалось, что вернуть Крым будет проще, чем Донбасс.
Кроме того, Politeka.net писала, как далеко продвинулись россияне в Бахмуте.