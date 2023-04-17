Адские бои за Бахмут продолжаются, но российские оккупанты, похоже, в отчаянии.

По словам бойца ВСУ Петра Волощенко, оккупанты пытаются закрепиться на железнодорожном вокзале и по всей линии железнодорожной дороги, а также не оставляют попыток взять микрорайон «Квадраты».

Но безрезультатно – этот район остается под контролем ВСУ.

Волощенко также рассказал 24 Каналу, что россияне начали затягивать в город тяжелую технику:

«Я не знаю, это шаг отчаяния, или это у них приказ красных командиров любой ценой взять то, что осталось от города».

Волощенко говорит, что в арсенале вражеской техники уже был замечен танк Т-90М "Прорыв", который не предназначен для боев в городе.

"Мы видели даже знаменитые Т-55, которые они подтягивали к реке Бахмутке. Может, уже и в ИС-2 пойдет", – отметил украинский защитник.

Добавим, по данным, приведенным в новом отчете Генштаба ВСУ, противник несет значительные потери, однако продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В течение суток на указанных участках фронта наши воины отразили более 60 атак противника.

Так, только на Бахмутском направлении противник провел безуспешные атаки в районах Хромового и Ивановского. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Северное, Плещеевка и Щербиновка Донецкой области.

Между тем, в сети появились новые кадры, на которых можно увидеть, что город Бахмут почти уничтожен.

Напомним, в Бахмуте сгинул российский спецназ.

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