В Украины нет преимущества в воздухе, до сих пор союзники не передали истребители F-16, о которых был запрос еще полгода назад. Без них ВСУ будет очень сложно вести масштабное контрнаступление.
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "24 Канала" рассказал, как Украина может компенсировать отсутствие самолетов во время контрнаступления.
По его словам, в полной мере заменить истребители невозможно. Но есть средства, которыми можно попытаться компенсировать самолеты во время контрнаступления.
"Есть два элемента, ксть две вещи, которыми можно пробовать заменить самолеты при контрнаступлении. Первое - это дальнобойные ракеты. Интенсивность ударов наших должна быть такая, чтобы мы могли бить по трем направлениям каждый день: 150 км, 100-80 км вглубь фронта. После этого уже подключается артиллерия и танки", - пояснил Александр Мусиенко.
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Что касается второго важного элемента, то здесь речь идет о большом колличестве дронов, которые необходимо посылать большими колличествами.
"То есть, когда мы сможем поддерживать интенсивность обстрелов, таких, что будут кошмарить оккупантов и не давать отдохнуть врагу, тогда мы можем говорить о некой замене. Это сможет выполнять задачу по уничтожению тылов российских захватчиков", - подытожил Александр Мусиенко.
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