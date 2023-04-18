Несмотря на постоянные призывы союзники пока не передают украинским защитникам истребителей F-16.

В Украины нет преимущества в воздухе, до сих пор союзники не передали истребители F-16, о которых был запрос еще полгода назад. Без них ВСУ будет очень сложно вести масштабное контрнаступление.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "24 Канала" рассказал, как Украина может компенсировать отсутствие самолетов во время контрнаступления.

По его словам, в полной мере заменить истребители невозможно. Но есть средства, которыми можно попытаться компенсировать самолеты во время контрнаступления.

"Есть два элемента, ксть две вещи, которыми можно пробовать заменить самолеты при контрнаступлении. Первое - это дальнобойные ракеты. Интенсивность ударов наших должна быть такая, чтобы мы могли бить по трем направлениям каждый день: 150 км, 100-80 км вглубь фронта. После этого уже подключается артиллерия и танки", - пояснил Александр Мусиенко.

Что касается второго важного элемента, то здесь речь идет о большом колличестве дронов, которые необходимо посылать большими колличествами.

"То есть, когда мы сможем поддерживать интенсивность обстрелов, таких, что будут кошмарить оккупантов и не давать отдохнуть врагу, тогда мы можем говорить о некой замене. Это сможет выполнять задачу по уничтожению тылов российских захватчиков", - подытожил Александр Мусиенко.

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