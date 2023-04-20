По словам Романа Свитана, у наших военных есть все шансы зайти в Крым уже этим летом.
Об этом он заявил в эфире "Радио НВ".
"Зайти в Крым украинские войска могли и летом прошлого года - мы вместо направления движения в сторону Мелитополя и дальше на Крым - выбрали, по какой-то причине, направление в сторону Купянска. Движение на Купянск было со 100% гарантией, а движение в сторону Крыма на Мелитополь было с некоторым вопросом. Мы могли зайти в Крым и осенью 2022 года на плечах отступающей российской армии, если бы было принято решение выходить в сторону из-под Херсона и Новой Каховки, форсировать Днепр и дальше двигаться до Армянска - там чуть больше 70км. Это можно было сделать и однозначно, это можно сделать и сейчас", - говорит Свитан.
По его словам, в этом году ВСУ могут осуществить наступление.
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"По той же схеме - либо с выходом на Мелитополь и дальше через Чонгар в Крым, либо с выходом на Армянск из-под Херсона, либо из-под Новой Каховки и с форсированием Днепра. Такого рода движение займет до месяца, ка минимум. От двух недель до четырех.Потому я думаю, что на конец месяца на начало лета мы точно будем либо в Армянске, а это уже Крым, либо на Чонгаре", - резюмировал Роман Свитан.
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