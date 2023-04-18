В российской Тюмени вспыхнул мощный пожар, фото которого похожи на кадры из фильма-катастрофы.

По версии местных властей, так выглядит пожар, когда горит трава, пишет Politeka.net со ссылкой на местные паблики. По официальным данным, это "большой ландшафтный пожар" площадью 5 гектаров.

Огненное зарево выглядит апокалиптически, его наблюдают жители заречных районов города.

Однако пользователи соцсетей шутят, что местные «покурили» и не спешат верить в официальную версию властей страны-террористки.

«Ничего страшнее в жизни не видел»,

«Все только начинается…»,

«Ночная подсветка»,

«Какая трава? Пусть не болтают глупости. Трава так не горит», «Бавовняна трава»,

«Да конечно трава! Еще и детонирует, наверное. Трава – она такая» , - пишут пользователи соцсетей.

Добавим, что ранее большой пожар вспыхнул в центре Москвы. Пожар произошел в кафе «Плов центр». Площадь возгорания составила около 600 кв. метров.

Отмечается, что кафе выгорело почти полностью.

Напомним, также сообщалось, что после взрывов в России вспыхнул сильный пожар.

Кроме того, Politeka.net писала о загадочном огненном ЧП в Киеве, на месте были найдены тела двух человек.

Также сообщалось, что россияне сбросили авиабомбу на школу.