По версии местных властей, так выглядит пожар, когда горит трава, пишет Politeka.net со ссылкой на местные паблики. По официальным данным, это "большой ландшафтный пожар" площадью 5 гектаров.
Огненное зарево выглядит апокалиптически, его наблюдают жители заречных районов города.
Однако пользователи соцсетей шутят, что местные «покурили» и не спешат верить в официальную версию властей страны-террористки.
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«Ничего страшнее в жизни не видел»,
«Все только начинается…»,
«Ночная подсветка»,
«Какая трава? Пусть не болтают глупости. Трава так не горит», «Бавовняна трава»,
«Да конечно трава! Еще и детонирует, наверное. Трава – она такая» , - пишут пользователи соцсетей.
Добавим, что ранее большой пожар вспыхнул в центре Москвы. Пожар произошел в кафе «Плов центр». Площадь возгорания составила около 600 кв. метров.
Отмечается, что кафе выгорело почти полностью.
Напомним, также сообщалось, что после взрывов в России вспыхнул сильный пожар.
Кроме того, Politeka.net писала о загадочном огненном ЧП в Киеве, на месте были найдены тела двух человек.
Также сообщалось, что россияне сбросили авиабомбу на школу.