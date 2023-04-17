Откровенные сепаратисты предатели на освободившихся территориях Украины не смогут стать для нас большой проблемой в будущем, если подойти к этому правильно.

Военный эксперт Роман Свита рассказал, как решить эту проблему.

"Сейчас уже не получится подойти неправильно и неграмотно, поскольку мы потеряли десятки тысяч человек, сотни тысяч людей в прямом поражении, миллионы людей потеряли свои дома, переселились на новые места, это все не позволит россиянам остаться в Украине. Россияне с оружием будут уничтожены нашими войсками, россияне без оружия будут депортированы.

Все очень просто: если человек получает паспорт и видит там не трезубец, а курицу двуглавую – это россиянин, который будет депортирован, независимо от того, кто, что, где он родился, какой у него был паспорт до этого или какой паспорт будет после этого.

После депортации всех россиян, носителей российского паспорта будет открыт обратный ход, но только через фильтрационные лагеря. Причем обратный ход будет открыт технически, то есть будет рассматриваться возможность обратного получения или получения украинского паспорта на общих условиях через фильтрационные лагеря, полиграф.

Будут работать спецслужбы. Я не думаю, что кто-то из россиян, которых депортируют, будут возвращаться назад. Можно здесь загреметь пожизненно, если они не пройдут полиграф или попадут под какое-нибудь уголовное преследование", - отметил Роман Свитан.

Напомним, в Бахмуте сгинул российский спецназ.

Также сообщалось, что вернуть Крым будет проще, чем Донбасс.

Кроме того, Politeka.net писала, как далеко продвинулись россияне в Бахмуте.