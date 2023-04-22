Журналист-международник рассказал о том, как в мире начали относиться к российским дипломатам.

В частности, журналист Иван Яковина рассказал о ситуации, которая недавно произошла в Норвегии.

Об этом он сообщил в своем ютюб-канале.

Так, сейчас многие страны видят, что российские дипломаты, которые связаны с "кремлевской элитой", могут заниматься вредоносной деятельностью в других странах.

"В Норвегии викинули 15 российских официальных лиц, сотрудников российского посольства, которые были обвинены в том, что они занимались шпионской работой под дипломатическим прикрытием и что они собирали информацию о том, что они знать не должны. Уже сейчас не только Норвегия, сейчас уже все страны видят, что можно абсолютно спокойно, безнаказанно катапультировать из своей страны российских дипломатов, которые занимаются для этих стран вредоносной деятельностью", - говорит Яковина.

Журналист добавил, что россия сейчас больше похожа на бешеннего психопата, чем на дипломатическую страну.

"Пользы от этих дипломатов ноль, потому что россия превратилась в бешённого психопата и на международной арене и дипломатия неприменима к подобного рода публике - с ними надо только вооруженного рода средствами, что сейчас и идет - это постепенное увеличение поставок оружия в Украину, чтобы Украина могла решить эту проблему раз и навсегда", - резюмировал Иван Яковина.

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