Российские захватчики продолжают наносить циничные удары по Украине. Однако их поведение в Бахмуте не дает им никаких перспектив.

На Бахмутском направлении происходят ожесточенные бои между российскими оккупантами и украинской армией. Несмотря на все атаки и удары, защитники продолжают удерживать Бахмут.

Командир батальона "Сила Свободы" и подполковник НГУ Михаил Крыжановский рассказал в эфире "24 Канала", что ВСУ заметили странное поведение солдат рф в Бахмуте.

Он заявил, что украинские защитники часто перехватывают разговоры россиян на Бахмутском направлении. Из этих перехватов ВСУ сделали выводы, что у армии рф очень плохо с дисциплиной.

"Там стоит не только регулярная армия рф, но и часть ЧВК "Вагнер". Они употребляют спиртные напитки и пьяные стоят на передку своей обороны. Они не дисциплинированы, также у них проблемы с логистикой, с раненными. То есть все это играет нам только на руку", - заметил подполковник НГУ.

Также Михаил Крыжановский отметил, что за оккупинтами ведется слежка из дронов. Благодаря ей бойцы ВСУ заметили странное поведение солдат рф.

"Мы наблюдаем из дронов, как они пьяные поют песни, устраивают что-то вроде гонок. А на переднем крае обороны те ходят, как на дискотеке. Они пьют и употребляют наркотики даже до того, как их бросают на фронт. Из-за этого некоторые даже сюда не доезжают. Потому у них нет никаких перспектив", - подытожил командир батальона "Сила Свободы".

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